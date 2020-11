Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna. La violenza contro le donne influisce negativamente e rappresenta un grave ostacolo nell’ottenimento di obiettivi cruciali quali l’eliminazione della povertà, la lotta all’HIV/AIDS e il rafforzamento della pace e della sicurezza. La sostanziale carenza di risorse da destinarsi ad iniziative per l’eliminazione della ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lainternazionale per l’eliminazione dellaleè stata istituita partendo dall’assunto che lalesia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazionele, dal punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna. Laleinfluisce negativamente e rappresenta un grave ostacolo nell’ottenimento di obiettivi cruciali quali l’eliminazione della povertà, la lotta all’HIV/AIDS e il rafforzamento della pace e della sicurezza. La sostanziale carenza di risorse da destinarsi ad iniziative per l’eliminazione della ...

amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - FiorellaMannoia : Stasera sarò ospite di Floris a @diMartedi @La7tv con la ministra delle pari opportunità @elenabonetti argomento:… - fanpage : Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle Donne #25novembre #giornatacontrolaviolenzasulledonne - pastaalpesto29 : RT @_IL_DIGA_: Sulla odierna giornata mondiale da dire ho solo questo. - elisa_m97 : RT @kyyy_mi: DONNA = PERSONA DONNA NON È VIOLENZA 25 Novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. #IamNotAnObject #NoAll… -