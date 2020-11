GFVip, lite tra Ruta e Zorzi: l'influencer scoppia a piangere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle: anche Maria Teresa a Tommaso litigano, poi lui scoppia a piangere Gf Vip: Maria Teresa a Tommaso litigano, poi lui scoppia in lacrime su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle: anche Maria Teresa a Tommaso litigano, poi luiGf Vip: Maria Teresa a Tommaso litigano, poi luiin lacrime su Notizie.it.

GrandeFratello : 'Non ci sei solo tu qui' ???? #GFVIP - stefyorlandobot : RT @blurryxlines: Ci hanno fatto passare una giornata NERA e adesso si ammazzano dal ridere mentre si prendono per il culo ricordando la li… - SabMusicIsLife : RT @blurryxlines: Ci hanno fatto passare una giornata NERA e adesso si ammazzano dal ridere mentre si prendono per il culo ricordando la li… - Martini14Emma : RT @blurryxlines: Ci hanno fatto passare una giornata NERA e adesso si ammazzano dal ridere mentre si prendono per il culo ricordando la li… - sdcsroberts : RT @blurryxlines: Ci hanno fatto passare una giornata NERA e adesso si ammazzano dal ridere mentre si prendono per il culo ricordando la li… -