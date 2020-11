Dovete scriverci questo Diego Maradona | l' ultima richiesta straziante sulla lapide | l' Argentina si ferma tre giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Armandoaveva manifestato le sue ultime volontà per quanto riguarda la sepoltura già quindici anni fa. D'altronde la salute del Pibe de Oro è sempre stato un argomento molto delicato, come conseguenza degli eccessi che hanno caratterizzato quasi tutta la vita di quello che è largamente ritenuto il calciatore più forte di tutti i tempi. Nell'ultimo periodo veniva descritto in uno stato di depressione abbastanza pesante, tra problemi di salute e con l'alcool, che aveva gradualmente sostituito la cocaina tra le sue dipendenze: la morte a 60 anni ha sconvolto il mondo intero, a cominciare dall'che ha dichiarato lutto nazionale per tre. “Grazie alla pelota”, dovrebbe essere scrittodi, come espressamente richiesto da ...