Donne dell’anima mia | il libro sul femminismo di Isabel Allende

Isabel Allende è una delle scrittrici più amate al mondo. Con il suo Donne dell'anima mia, uscito da poco per Feltrinelli e già nella classifica dei libri più venduti, cerca di dare il suo contributo alla lotta contro la violenza sulle Donne, frutto di quella cultura del patriarcato di cui lei stessa è stata testimone. Con un discorso informale, come lei stessa lo definisce, ci parla del femminismo sviluppatosi in lei già nella primissima infanzia."Non esagero quando dico che sono femminista dai tempi dell'asilo", scrive. Ci racconta di Panchita, sua madre, abbandonata dal marito con tre bambini, due ancora col pannolino e uno, lei, in braccio. Ricorda di come l'abbia vista sempre dipendente a causa di quel matrimonio sbagliato, osteggiato dalla famiglia, ma che lei aveva voluto con ...

