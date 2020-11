Covid, per Coldiretti un Natale senza spostamenti costa 4,1 miliardi. Toti attacca: «Così le attività perdono tutto» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governatore attacca il governo sull’ipotesi di stop degli impianti di sci: «La Svizzera aprirà i suoi ski resort» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governatoreil governo sull’ipotesi di stop degli impianti di sci: «La Svizzera aprirà i suoi ski resort»

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - disinformatico : Per quelli che dicono 'ma la Covid ha il 98% di sopravvivenza'. Come lo sbarco in Normandia. Vi sareste offerti? V… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - alcinx : RT @fimmgnotizie: La prima notizia di oggi:'216 medici morti per Covid, 27 negli ultimi dieci giorni. Anelli: 'Fermare la strage degli inno… - SignorAldo : RT @agorarai: “L’Unicef scende in campo anche in Italia per raccogliere fondi per le famiglie vulnerabili che vivono in condizioni difficil… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Dagli avvocati guida gratuita alle norme Covid per aiutare i più svantaggiati Il Sole 24 ORE Rendere obbligatorio il vaccino anti Covid? Ci sono alcuni "pro", ma anche molti "contro"

Egregio direttore, nel nostro paese lo stato ha l'obbligo giuridico, oltreché morale, di assicurare le migliori cure possibili per la salute dei cittadini. In tempo di pandemia ...

Tasse e diseguaglianze, appunti per Carlo Rovelli

Redistribuire tassando può dare risultati negativi per tutti. Rovelli dovrebbe tenere conto che sulle azioni dei governi incombe una legge assoluta tanto quanto una legge della fisica: quella delle co ...

Egregio direttore, nel nostro paese lo stato ha l'obbligo giuridico, oltreché morale, di assicurare le migliori cure possibili per la salute dei cittadini. In tempo di pandemia ...Redistribuire tassando può dare risultati negativi per tutti. Rovelli dovrebbe tenere conto che sulle azioni dei governi incombe una legge assoluta tanto quanto una legge della fisica: quella delle co ...