Covid, Conte: "Lavoriamo a un coordinamento Ue per le vacanze di Natale". Il video (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid, Conte: "Lavoriamo a un coordinamento Ue per le vacanze di Natale" Roma, 25 nov. (askanews) – Un coordinamento europeo per gestire la situazione della pandemia da Covid durante le vacanze di Natale. A questo stanno lavorando i leader europei, come conferma il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Confermo che stiamo lavorando, ho avuto anche colloqui con i rappresentanti delle istituzioni europee, Michel e von der Leyen, per ottenere un coordinamento sulle misure restrittive in particolare per gli impianti sciistici e tutto ciò che è connesso. Ci sono positivi riscontri, c'è una comune preoccupazione, non possiamo pensare ...

