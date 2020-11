Covid, consigliere contro gli anziani, “Rovinano i giovani”: dimesso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gravissime le dichiarazioni del consigliere comunale che si scaglia contro gli anziani sostenendo che rovinano la vita dei giovani: si dimette Pavia scioccata dalle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Niccolò… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gravissime le dichiarazioni delcomunale che si scagliaglisostenendo che rovinano la vita dei giovani: si dimette Pavia scioccata dalle recenti dichiarazioni delcomunale Niccolò… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

