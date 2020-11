Cluj-Roma: Fonseca e Diawara in conferenza stampa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu si disputerà CFR Cluj-Roma, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso Fonseca e del centrocampista Amadou Diawara in conferenza stampa. Cosa ha detto Fonseca? Prima di rispondere alle domande dei giornalisti Fonseca ha voluto commentare la triste notizia della morte di Maradona: Primi di iniziare vorrei prima parlare di Maradona. Ho saputo la triste notizia, mi dispiace tanto. L’idolo di tutti noi nel calcio è morto. Mi dispiace tanto e penso sia un giorno triste per tutti gli amanti di calcio. Per quanto riguarda l’emergenza in difesa e l’eventuale recupero di Mancini, Ibanez e Smalling ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu si disputerà CFR, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorossoe del centrocampista Amadouin. Cosa ha detto? Prima di rispondere alle domande dei giornalistiha voluto commentare la triste notizia della morte di Maradona: Primi di iniziare vorrei prima parlare di Maradona. Ho saputo la triste notizia, mi dispiace tanto. L’idolo di tutti noi nel calcio è morto. Mi dispiace tanto e penso sia un giorno triste per tutti gli amanti di calcio. Per quanto riguarda l’emergenza in difesa e l’eventuale recupero di Mancini, Ibanez e Smalling ...

