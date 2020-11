A Buenos Aires migliaia di persone in strada per omaggiare Diego Armando Maradona – Il video e le foto (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Argentina piange la sua leggenda. migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires per rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Il campione se n’è andato oggi, 25 novembre, a 60 anni, dopo un arresto cardiaco nella sua villa del Barrio San Andrés di Benavides, nella località di Tigre, nella zona settentrionale dell’area metropolitana della Grande Buenos Aires. E come giovani e meno giovani hanno riempito le piazze principali della capitale argentina indossando t-shirt della nazionale col numero 10 stampato e sventolando bandiere, davanti alla casa del Pibe de Oro, subito dopo la notizia della sua morte, sono arrivati gruppi di giornalisti, fotografi e supporters a documentare e a piangere la scomparsa di ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Argentina piange la sua leggenda.disono scese in piazza aper rendere omaggio a. Il campione se n’è andato oggi, 25 novembre, a 60 anni, dopo un arresto cardiaco nella sua villa del Barrio San Andrés di Benavides, nella località di Tigre, nella zona settentrionale dell’area metropolitana della Grande. E come giovani e meno giovani hanno riempito le piazze principali della capitale argentina indossando t-shirt della nazionale col numero 10 stampato e sventolando bandiere, davanti alla casa del Pibe de Oro, subito dopo la notizia della sua morte, sono arrivati gruppi di giornalisti,grafi e supporters a documentare e a piangere la scomparsa di ...

fanpage : 'Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires' Ciao Diego… - mauroberruto : In tutti i Sud del mondo ingiustizie e nostalgia, prima o poi, diventano luce grazie a un artista, uno sportivo, un… - SkySport : ULTIM'ORA MARADONA MORTO A CAUSA DI UN ATTACCO RESPIRATORIO SI TROVAVA IN CASA A TIGRE, NEI PRESSI DI BUENOS AIRES… - keng_yuttapong : RT @mauroberruto: In tutti i Sud del mondo ingiustizie e nostalgia, prima o poi, diventano luce grazie a un artista, uno sportivo, un tangu… - BonyBenincasa : RT @Radio1Rai: #CiaoDiego. Il dio del calcio, l’emblema del riscatto di Napoli e dell’Argentina si è spento a Buenos Aires. A #Napoli si s… -