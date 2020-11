Zoomarine e MagicLand lanciano abbonamento congiunto

(Di martedì 24 novembre 2020)creano il primo: continua anche nella stagione 2021 la sinergia tra i due Parchi più grandi del Centro-Sud Italia Si presenta come un grande accordo commerciale, unico in Italia. L’dei Parchi Divertimentorinnova la propria offerta e si veste di una nuova formula esclusiva. Tanti… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Zoomarine MagicLand

L'Agenzia di Viaggi

A partire dal 23 e fino al 29 novembre, MagicLand mette in vendita gli abbonamenti per la stagione 2021 con sconti fino al 65% ...A partire dal 23 e fino al 29 novembre, in occasione del Black Friday, MagicLand mette in vendita gli abbonamenti per la stagione 2021 a prezzi irripetibili con sconti fino al 65%. Conti alla mano, il ...