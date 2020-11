Traffico Roma del 24-11-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazionesostenuto sulla rete viaria cittadina soprattutto nel quadrante Nord Ci sono code sulla Cassia Tomba di Nerone la Giustiniana La Storta in avanti sulla Flaminia da Corso Francia al Raccordo ci sono cose anche sulla Salaria sempre in uscita dain questo caso si tratta di lavori in corrispondenza del cavalcavia della motorizzazione civile ci sono ancora una mente in viale di Tor di Quinto da Ponte Milvio sino all’imbocco per la Flaminia come anche in tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni rallentamenti della vendita sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo sulla raccordo anulare attenzione zona sud code a tratti in carreggiata esterna a partire dall’uscita Pontina fino allanina incidente al Aurelio con ...