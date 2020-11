Scontro Turchia-Germania sulla Libia. Quale futuro per Ankara? (Di martedì 24 novembre 2020) La fregata tedesca “Amburgo” che opera sotto l’egida dell’Operazione Irini – quella con cui l’Unione europea vuole implementare l’embargo militare Onu sulla Libia – ha provato ad avvicinarsi alla nave turca “Roseline-A” per un’ispezione a largo di Bengasi, nella Cirenaica, ma la sua richiesta è stata respinta. I fatti sono avvenuti domenica 22 novembre. Il governo turco ha protestato con il comando della missione europea sostenendo che si è trattato di una violazione (i militari tedeschi, arrivati pesantemente armati, non avevano diritto all’ispezione, dicono), invece secondo quanto raccontato pubblicamente dal ministro della Difesa tedesca la Turchia ha semplicemente fatto in modo di impedire ai militari della Deutsche Marine di salire a bordo – perché forse nascondeva qualcosa (sottinteso). La notizia è molto interessante perché apre ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) La fregata tedesca “Amburgo” che opera sotto l’egida dell’Operazione Irini – quella con cui l’Unione europea vuole implementare l’embargo militare Onu– ha provato ad avvicinarsi alla nave turca “Roseline-A” per un’ispezione a largo di Bengasi, nella Cirenaica, ma la sua richiesta è stata respinta. I fatti sono avvenuti domenica 22 novembre. Il governo turco ha protestato con il comando della missione europea sostenendo che si è trattato di una violazione (i militari tedeschi, arrivati pesantemente armati, non avevano diritto all’ispezione, dicono), invece secondo quanto raccontato pubblicamente dal ministro della Difesa tedesca laha semplicemente fatto in modo di impedire ai militari della Deutsche Marine di salire a bordo – perché forse nascondeva qualcosa (sottinteso). La notizia è molto interessante perché apre ...

andrebellins : @ItalianPolitics ripagano l’aiuto nello scontro con la turchia. - Esagramma_56 : Strano scontro tra Germania e Turchia. Situazione da tenere sotto controllo - FrancescoRe200 : @scarletthinks Grande scontro sempre vivo Turchia vs Armenia - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: È scontro in #Francia tra governo e giornalisti sulla controversa legge sulla 'sicurezza globale'.Per i giornalisti la… - jungle1970 : @magianchi @CamarcaJuri Inoltre, in Libia c'è una guerra intestina per il controllo del territorio, in cui c'è la T… -