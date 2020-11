Ostia: arrestato rapinatore seriale (Di martedì 24 novembre 2020) Hanno svolto una minuziosa attività di indagine i Carabinieri di Ostia, coordinata dal PM del pool della Procura della Repubblica di Roma che tratta, tra l’altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, al termine della quale hanno arrestato un romano di 33 anni, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, con l’accusa di rapina. Le indagini hanno consentito di accertare che il rapinatore, nel periodo tra settembre a ottobre scorsi, aveva messo a segno ben 4 rapine ad attività di ristorazione e commerciali di Ostia (fast food di via Paolo Orlando, esercizi commerciali di tre note catene di distribuzione ubicati in via Isola di Capo Verde e via Costanzo Casana). Durante i colpi, che duravano pochissimi minuti, l’uomo utilizzava sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Hanno svolto una minuziosa attività di indagine i Carabinieri di, coordinata dal PM del pool della Procura della Repubblica di Roma che tratta, tra l’altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, al termine della quale hannoun romano di 33 anni, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, con l’accusa di rapina. Le indagini hanno consentito di accertare che il, nel periodo tra settembre a ottobre scorsi, aveva messo a segno ben 4 rapine ad attività di ristorazione e commerciali di(fast food di via Paolo Orlando, esercizi commerciali di tre note catene di distribuzione ubicati in via Isola di Capo Verde e via Costanzo Casana). Durante i colpi, che duravano pochissimi minuti, l’uomo utilizzava sempre ...

CorriereCitta : Ostia: arrestato rapinatore seriale - CronacheCittadi : New post: Ostia. Quattro rapine tra settembre ed ottobre ad esercizi commerciali. Rapinatore seriale 33enne arresta… - QuesturaDiRoma : Ostia. Ricercato per un #rapina commessa a settembre, è stato fermato dalla #PoliziadiStato dopo un rocambolesco in… - AGR_web : Ostia. Arrestato dagli uomini del X Distretto del Lido di Romadopo un roccambolesco inseguimento per le vie della c… - leggoit : Ostia, nasconde la droga nella porta di casa: arrestato pusher di 23 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia arrestato Ostia, spaccio di droga e furti nei negozi: 5 arresti e 2 denunce. Ecco Casilina News Controlli dei carabinieri nel weekend: arresti e denunce

Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, anche nell’ambito del monitoraggio per il contenimento della diffusione del Covid19. Il bilancio è di ...

Ostia, controlli a tappeto dei carabineri nel fine settimana: cinque arresti e due denunce

Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei carabinieri di Ostia, anche nell'ambito del monitoraggio per il contenimento della diffusione del Covid19. Il ...

Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia, anche nell’ambito del monitoraggio per il contenimento della diffusione del Covid19. Il bilancio è di ...Proseguono senza sosta i molteplici servizi di controllo del territorio dei carabinieri di Ostia, anche nell'ambito del monitoraggio per il contenimento della diffusione del Covid19. Il ...