Nonostante i lockdown, ci sono nuovi record di emissioni di CO2 (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Getty Images)Secondo la World Meteorological Organization (Wmo), l'agenzia di sorveglianza meteorologica delle Nazioni Unite, i gas che provocano il surriscaldamento climatico nel 2020 hanno raggiunto un nuovo livello record nell'aria, Nonostante i lockdown per la pandemia di Covid-19. La pausa dalle emissioni inquinanti raggiunta nella prima metà di quest'anno, infatti, è stata solo una breve anomalia – secondo la Wmo – e la quantità di diossido di carbonio nell'atmosfera ha ripreso a crescere. Il Greenhouse Gas Bullettin del Global Atmosphere Watch programme, pubblicato lunedì 23 novembre sul sito della Wmo, mostra che la CO2 attualmente è aumentata del 50% rispetto al 1750, prima della rivoluzione industriale. Il diossido di carbonio intrappola due terzi del calore trattenuto sulla superficie terrestre dai ...

