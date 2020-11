L’utile di Urban Outfitters sale a £57 | 53 milioni nel Q3

Leggi su invezz

(Di martedì 24 novembre 2020)Inc. (NASDAQ: URBN) ha dichiarato lunedì che i suoi profitti sono rimasti robusti nel terzo trimestre fiscale. La società ha attribuito la sua performance positiva al suo omonimo marchio di vendita al dettaglio che ha mostrato resilienza negli ultimi mesi.ha riconosciuto che i suoi sforzi per ridurre al minimo le spese hanno anche contribuito a un aumento dei profitti. Ieri,ha riportato un calo dell’1% nel trading after-hours. Le azioni della società, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono quotate a £23,55 rispetto ai £9,58 per azione toccato nella prima settimana di aprile. All’inizio dell’anno, il venditore di abbigiliamento multinazionale statunitense aveva un prezzo per azione di £20,87. Risultati finanziari di ...