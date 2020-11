La regina degli scacchi | record per la miniserie Netflix

(Di martedì 24 novembre 2020) Lastabilisce un nuovo incredibile: è lapiù vista di sempre dall’esordio sulla piattaforma. Lauscita il 23 ottobre scorso, è già diventata il prodotto di punta di; nemmeno un mese dopo la messa in onda, conta numeri dastesso ha annunciato l’incredibile successo della serie, rivelando che sono stati ben 62 milioni gli abbonamenti che l’hanno visualizzata nell’arco dei primi 28 giorni dalla pubblicazione online. Un vero e proprio trionfo, quale aspetta ad un serie così ben confezionata come questa. La...

HDblog : La Regina degli Scacchi è un trionfo: record di spettatori su Netflix - NetflixIT : Avete mai notato che ne La regina degli scacchi anche gli outfit sono a tema scacchi? ?? - A_TheCrow_ : RT @wireditalia: La produzione con Anya Taylor-Joy ha totalizzato il numero record di 62 milioni di account Netflix in tutto il mondo nelle… - SaraPugliese84 : 'La regina degli scacchi', serie tv #Netflix tratta dall’omonimo #libro di #WalterTevis. #Lareginadegliscacchi… - sometulipan : io dopo aver guardato la regina degli scacchi di nuovo sotto un treno per Thomas Brodie-Sangster -

Ultime Notizie dalla rete : regina degli

Principe Harry news: la biografa Angela Levin ha rivelato l'intenzione di Harry di fermare la serie tv The Crown, che oggi sta raccontando la storia della madre Lady Diana. Come finirà?La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit) è la miniserie targata Netflix più vista di sempre nel primo mese di uscita sulla piattaforma. Con protagonista Anya Taylor-Joy, la serie ha fatto registra ...