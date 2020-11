Kilian Jornet e un’impresa titanica: correre per 24 ore consecutive! Obiettivo 304 km per il trail runner (Di martedì 24 novembre 2020) Kilian Jornet si appresta a compiere un’impresa fuori dal comune: correre per 24 ore consecutive. A Måndalen, in Norvegia, il trail runner più famoso del mondo si cimenterà nella sfida atletica Phantasm 24. L’uomo che ha scalato l’Everest per due volte in una settimana proverà ancora una volta ad andare oltre i limiti e il prossimo 24 ottobre, con ai piedi le nuovissime scarpe da corsa ultraleggere Salomon S/LAB Phantasm, correrà sulla pista di 400 metri di Måndalen. Per 24 ore consecutive. Phantasm 24 potrà essere seguita in diretta sul sito di Salomon e sui canali social della stessa azienda di cui Kilian Jornet è testimonial. Lo spagnolo proverà a fare meglio dei 303,506 chilometri completati da Yiannis nel 1997. Lo stesso Jornet si ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)si appresta a compierefuori dal comune:per 24 ore consecutive. A Måndalen, in Norvegia, ilpiù famoso del mondo si cimenterà nella sfida atletica Phantasm 24. L’uomo che ha scalato l’Everest per due volte in una settimana proverà ancora una volta ad andare oltre i limiti e il prossimo 24 ottobre, con ai piedi le nuovissime scarpe da corsa ultraleggere Salomon S/LAB Phantasm, correrà sulla pista di 400 metri di Måndalen. Per 24 ore consecutive. Phantasm 24 potrà essere seguita in diretta sul sito di Salomon e sui canali social della stessa azienda di cuiè testimonial. Lo spagnolo proverà a fare meglio dei 303,506 chilometri completati da Yiannis nel 1997. Lo stessosi ...

OA_Sport : Kilian Jornet e un’impresa titanica: correre per 24 ore consecutive! Obiettivo 304 km per il trail runner - sowmyasofia : Kilian Jornet e il record su pista: 303 km in 24 ore - zazoomblog : Kilian Jornet e il record su pista: 303 km in 24 ore - #Kilian #Jornet #record #pista: - ita_mudrun : Kilian Jornet contro se stesso nella Phantasm 24 - upclimbing : Kilian Jornet si prepara a una nuova sfida ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Kilian Jornet Correrà per 24 ore di fila: Kilian Jornet è pronto per una nuova impresa La Gazzetta dello Sport Kilian Jornet e un’impresa titanica: correre per 24 ore consecutive! Obiettivo 304 km per il trail runner

Kilian Jornet si appresta a compiere un’impresa fuori dal comune: correre per 24 ore consecutive. A Måndalen, in Norvegia, il trail runner più famoso del mondo si cimenterà nella sfida atletica Phanta ...

Phantasm 24, nuova impresa x Kilian Jornet

KILIAN JORNET pronto per Phantasm 24, in cui cercherà di battere il precedente record correndo per oltre 300 chilometri in sole 24 ore in pista in Norvegia ...

Kilian Jornet si appresta a compiere un’impresa fuori dal comune: correre per 24 ore consecutive. A Måndalen, in Norvegia, il trail runner più famoso del mondo si cimenterà nella sfida atletica Phanta ...KILIAN JORNET pronto per Phantasm 24, in cui cercherà di battere il precedente record correndo per oltre 300 chilometri in sole 24 ore in pista in Norvegia ...