Joshua Wong: l’attivista di Hong Kong è di nuovo in arresto (Di martedì 24 novembre 2020) l’attivista per la democrazia di Hong Kong Joshua Wong e altri due compagni attivisti stanno per affrontare la prigione. I tre ragazzi sono stati arrestati dopo essersi dichiarati colpevoli di riunione illegale lo scorso anno.Lunedi, Wong, Ivan Lam e Agnes Chow sono comparsi in tribunale. Il giovane leader ha detto che si aspetta la prigione, Leggi su periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020)per la democrazia die altri due compagni attivisti stanno per affrontare la prigione. I tre ragazzi sono stati arrestati dopo essersi dichiarati colpevoli di riunione illegale lo scorso anno.Lunedi,, Ivan Lam e Agnes Chow sono comparsi in tribunale. Il giovane leader ha detto che si aspetta la prigione,

