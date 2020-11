Inzaghi: “Grande prestazione di Immobile, l’abbiamo fatta sembrare una partita semplice” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Lazio per 3-1 sullo Zenit:“Sapevamo l’importanza della gara, potevamo vincere anche con qualche gol in più. Siamo stati bravi a farla sembrare una partita semplice, contro la testa di serie numero 1 del girone. Sofferenza nei primi minuti? Lo Zenit è una squadra tecnica, non banale, ma stasera abbiamo fatto una grande partita. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi. Immobile? Sappiamo cosa rappresenta per noi, è stato due settimane a casa e dopo Crotone si è presentato stasera con una prestazione maiuscolaMale Acerbi sul gol di Dzyuba? Si, non doveva lasciarlo tirare così facilmente. I 4 giocatori offensivi dello Zenit sono giocatori di livello internazionale, non puoi permetterti disattenzioni. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Simoneè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Lazio per 3-1 sullo Zenit:“Sapevamo l’importanza della gara, potevamo vincere anche con qualche gol in più. Siamo stati bravi a farlaunasemplice, contro la testa di serie numero 1 del girone. Sofferenza nei primi minuti? Lo Zenit è una squadra tecnica, non banale, ma stasera abbiamo fatto una grande. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi.? Sappiamo cosa rappresenta per noi, è stato due settimane a casa e dopo Crotone si è presentato stasera con unamaiuscolaMale Acerbi sul gol di Dzyuba? Si, non doveva lasciarlo tirare così facilmente. I 4 giocatori offensivi dello Zenit sono giocatori di livello internazionale, non puoi permetterti disattenzioni. ...

