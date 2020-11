Infermiere in pensione torna in servizio: in ospedale lascia la pelle (Di martedì 24 novembre 2020) Era tornato momentaneamente in servizio nonostante fosse in pensione. Un Infermiere a Napoli muore dopo aver contratto il Covid in ambulanza. Infermiere in pensione torna al lavoro e muore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020) Erato momentaneamente innonostante fosse in. Una Napoli muore dopo aver contratto il Covid in ambulanza.inal lavoro e muore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - SkyTG24 : Covid Napoli, infermiere in pensione era tornato al 118 per aiutare: morto 75enne - arique80 : RT @RaffaeleFitto: Alfonso Durante a 75 anni avrebbe potuto tranquillamente godersi la pensione, ma il #COVID19 lo ha convinto a rindossare… - ItaliaViva : RT @Ettore_Rosato: Pensionato dopo una vita da infermiere. Avrebbe potuto tranquillamente restare a casa e godersi la sua pensione ma,per s… - Ettore_Rosato : Pensionato dopo una vita da infermiere. Avrebbe potuto tranquillamente restare a casa e godersi la sua pensione ma,… -