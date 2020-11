Incidente con 4 feriti, traffico bloccato sulla provinciale tra Cogliate e Barlassina (Di martedì 24 novembre 2020) Ci sono 4 feriti e il traffico completamente bloccato per l’Incidente verificatosi questa mattina sulla provinciale che collega Cogliate e Barlassina e da qui all’imbocco della Milano-Meda. L’Incidente si è verificato sulla via Longoni di Barlassina, dove a scontrarsi sono state due vetture, una delle quali in sorpasso di un camion per la raccolta dei td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 24 novembre 2020) Ci sono 4e ilcompletamenteper l’verificatosi questa mattinache collegae da qui all’imbocco della Milano-Meda. L’si è verificatovia Longoni di, dove a scontrarsi sono state due vetture, una delle quali in sorpasso di un camion per la raccolta dei td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Incidente con 4 feriti, traffico bloccato sulla provinciale tra Cogliate e Barlassina - umbriajournal_ : Incidente stradale vicino casa, si ribalta con l'auto e muore e 29 anni - IlFriuli : Tragedia lungo la regionale 463, muore una donna. Incidente poco prima delle 7 in Comune di Codroipo, in corrispond… - generacomplotti : RT @rolandodubini: Basta Fake News. Il povero Bondarenko è morto per una tragica fatalita'.Si è trattato di un incidente. Vi è stata una co… - generacomplotti : RT @rolandodubini: @RepubblicaTv Basta Fake News. Il povero Bondarenko è morto per una tragica fatalita'.Si è trattato di un incidente. Vi… -