Impianti sciistici chiusi, colloquio Conte-von der Leyen su coordinamento Ue. L'Austria frena: "In caso di blocco vogliamo i ristori" (Di martedì 24 novembre 2020) Braccio di ferro Italia-Austria sulla chiusura degli Impianti sciistici. colloquio Conte-con der Leyen su coordinamento Ue. ROMA – Braccio di ferro Italia-Austria sulla chiusura degli Impianti sciistici. Da Vienna è stata bocciata l'ipotesi di uno stop nel periodo natalizio generalizzato. "Se l'Europa vuole fermare lo sci – ha riferito Gernot Bluemel, ministro delle Finanze – allora ci risarcisca". A frenare le polemiche è stato Eric Mamer, portavoce di Ursula von der Leyen: "Il collegio non ha discusso della possibilità di vietare le attività sciistiche, non era all'ordine del giorno", le sue parole riportate da La Repubblica.

