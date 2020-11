Il premier Conte segue più il cuore che gli esperti | la sorpresa di fine anno

Leggi su chenews

(Di martedì 24 novembre 2020) Iltorna in televisione ospite di una trasmissione e parla delle prossime mosse del Governo: dicembre decisivo. Ilsi è sempre detto contrario al lockdown generalizzato e ha cercato di fare in modo che le restrizioni dovute alla seconda ondata di coronavirus, fossero il meno pesanti possibile. Ma il ministero della Salute non ha fatto sconti e sono nate le zone rosse che di fatto vivono come in primavera: chiusi in casa. Ora arriva Natale e non è che una festa per quanto importante, possa scombinare tutti i piani per arginare il Covid. Ma, che torna in televisione come ospite e sceglie Lilli Gruber a Otto e mezzo, fa parlare anche il suo. «Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a ...