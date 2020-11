Due colpi di arma da fuoco contro lo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte (Di martedì 24 novembre 2020) . È la quarta volta che accade nel giro di pochi mesi: i proiettili hanno centrato la palazzina di stoccaggio dei materiali. Indagano i carabinieri. Ancora spari contro la sede del colosso Amazon a Torrazza Piemonte. Si tratta del quarto episodio che coinvolge il polo torinese della logistica nel giro di pochi mesi. Intorno alle 19 del 22 novembre i carabinieri di Verolengo sono intervenuti nel complesso lungo la provinciale 90 su richiesta del personale di vigilanza. Gli investigatori hanno accertato che due colpi hanno centrato la palazzina di stoccaggio, nell’area di carico dei Tir. I precedenti La sera del 26 marzo, invece, gli addetti alla manutenzione avevano rilevato una perdita nella cisterna d’acqua, senza però chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Pensavano si trattasse di un ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 24 novembre 2020) . È la quarta volta che accade nel giro di pochi mesi: i proiettili hanno centrato la palazzina di stoccaggio dei materiali. Indagano i carabinieri. Ancora sparila sede del colosso. Si tratta del quarto episodio che coinvolge il polo torinese della logistica nel giro di pochi mesi. Intorno alle 19 del 22 novembre i carabinieri di Verolengo sono intervenuti nel complesso lungo la provinciale 90 su richiesta del personale di vigilanza. Gli investigatori hanno accertato che duehanno centrato la palazzina di stoccaggio, nell’area di carico dei Tir. I precedenti La sera del 26 marzo, invece, gli addetti alla manutenzione avevano rilevato una perdita nella cisterna d’acqua, senza però chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Pensavano si trattasse di un ...

