Dennis del Club Brugge torna a casa: non aveva il suo posto preferito sul bus (Di martedì 24 novembre 2020) Il calcio, a volte, riesce a raccontare storie pazzesche capaci di lasciare tutti senza parole. In negativo, almeno in questo caso. Il Club Brugge, una delle squadre più importanti del Belgio, è attualmente impegnato nella sfida di Champions League contro i vicini tedeschi del Borussia Dortmund. Una partita importantissima per i neroazzurri che, con una difficile vittoria, potrebbero superare proprio i gialloneri in classifica posizionandosi bene in classifica. La società, però, non potrà contare sull'apporto di Emmanuel Dennis, attaccante che non è partito alla volta della Germania. Per infortunio? No, semplicemente perché non è stato possibile assegnargli il suo posto preferito sul pullman.

