Choc in un Comune della Provincia di Roma | dipendente comunale riceve busta con un proiettile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) “Ho appreso da poco che un nostroè stato vittima di un atto intimidatorio poiché ha ricevuto unacontenente un. (…) Si tratta di un atto vile e vigliacco che, però, non deve intimidirci nella nostra attività amministrativa.” Scrive così in un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook Michel Barbet, Portavoce Sindaco Guidonia Montecelio. La solidarietà del portavoce “Esprimo massima solidarietà a questo, così come sono vicino a tutta la squadracomposta da dipendenti e dirigenti che svolgono il proprio lavoro con serietà ed abnegazione”. Esprime massima solidarietà per quanto accaduto, il portavoce Barbet, elogiando il lavoro dell’intera squadra. Inoltre lo stesso ha dichiarato che sul caso stanno ...