Champions | Juve ritrova Ramsey | stop Buffon per precauzione

(Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 24 NOV - Andrea PirloAaron: il centrocampista torna nell'elenco dei convocati dellantus. Il gallese, out per infortunio dalla partita di andata contro il ...

juventusfc : Qui #TrainingCenter Allenamento con la @ChampionsLeague alle porte! - FIGCfemminile : ??? | CHAMPIONS LEAGUE ?? Nei Sedicesimi di finale la #Juventus affronterà le campionesse in carica del #Lione. Osta… - tuttosport : Ranking Uefa, Juve unica italiana nella top ten - Zcfnews : Champions League femminile Sedicesimi di finale, la Juve affronterà le campionesse in carica del Lione, ostacolo Sl… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ??MARATONA CHAMPIONS DALLE 12.00?? con Luca Momblano, Colpo Gobbo e ospiti sempre e solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juve

Gigi Buffon si ferma per un problema muscolare e salterà la sfida di Champions contro il Ferencvaros. Dopo i 90 minuti in campo contro il Cagliari Buffon non è stato ...Ai sedicesimi di finale di UEFA Women’s Champions League le Juventus Women affronteranno il Lione. Il sorteggio di Nyon ha messo sulla ...