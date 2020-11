Alle Maldive per un anno intero, arriva la vacanza in chiave «all you can stay» (Di martedì 24 novembre 2020) Un anno intero Alle Maldive in un hotel di lusso, serviti e riveriti sotto ogni punto di vista, ma al costo giornaliero di una pensioncina da due stelle o poco più. È questa la scioccante proposta che arriva dall'Anantara Veli Maldives Resort, struttura che sorge a una trentina di chilometri dalla capitale Malé, dove per cercare di mettere un freno Alle perdite dovute alla pandemia globale si è pensato di ideare un curioso pacchetto vacanze in chiave «all you can stay». Che sì, funziona proprio come le formule «all you can eat» dei ristoranti, con la differenza che in questo caso si può scegliere di prolungare, interrompere e riprendere la propria vacanza praticamente a piacimento. Per tutto il 2021. La proposta è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Unin un hotel di lusso, serviti e riveriti sotto ogni punto di vista, ma al costo giornaliero di una pensioncina da due stelle o poco più. È questa la scioccante proposta chedall'Anantara Velis Resort, struttura che sorge a una trentina di chilometri dalla capitale Malé, dove per cercare di mettere un frenoperdite dovute alla pandemia globale si è pensato di ideare un curioso pacchetto vacanze in«all you can». Che sì, funziona proprio come le formule «all you can eat» dei ristoranti, con la differenza che in questo caso si può scegliere di prolungare, interrompere e riprendere la propriapraticamente a piacimento. Per tutto il 2021. La proposta è ...

mante : Il programma del governo, dalle indiscrezioni sui giornali, sembrerebbe chiaro. Riaprire prima possibile, salvare i… - MrsMengoni : Perché non sono alle Maldive? ?? #risorseumane - salazartieri : @pierpi13 ieri, solo ho dovuto dire di no, perché volevo casa alle maldive, volo a/r da pizzo e colazione con brioc… - congita1008 : Che palle non andare ‘Briatore’ di cognome a quest’ora stavo alle Maldive a piangere #GFVIP - matteoduranti10 : RT @al_nair_: Il figlio di Elisabetta: ciao mamma sto andando alle Maldive Io: Ciao mamma, sto andando a prendere i risultati degli esami… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Maldive Alle Maldive arriva la vacanza “All you can stay” per scacciare la crisi InvestireOggi.it Alle Maldive per un anno intero, arriva la vacanza in chiave «all you can stay»

L'Anantara Veli Maldives Resort propone per tutto il 2021 una curiosa formula a prezzo fisso per soggiornare in riva al mare quanto si desidera ...

Air Astana, nuovo volo per le Maldive

Air Astana inizierà le operazioni tra Almaty e Malé il 5 dicembre 2020. Il servizio sarà inizialmente offerto due volte a settimana il mercoledì e il sabato. Dal 21 dicembre 2020 verrà aggiunto un ul ...

L'Anantara Veli Maldives Resort propone per tutto il 2021 una curiosa formula a prezzo fisso per soggiornare in riva al mare quanto si desidera ...Air Astana inizierà le operazioni tra Almaty e Malé il 5 dicembre 2020. Il servizio sarà inizialmente offerto due volte a settimana il mercoledì e il sabato. Dal 21 dicembre 2020 verrà aggiunto un ul ...