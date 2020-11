853 morti per Covid. 23232 nuovi positivi (Di martedì 24 novembre 2020) È molto elevato il dato dei decessi per Covid nelle ultime 24 ore. “Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c’è stato un leggero aumento del numero dei positivi. però c’è un brutto dato: ci sono stati 853 decessi a fronte di 630 di ieri”. In netto calo il tasso di positività, al 12,2%. I dati delle regioni Sono 2.194 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto rispetto a ieri, 127.416 in totale dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Ricoverate in ospedale 2.452persone, +57 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva risultano ad oggi 320 persone, +14, per un totale di quasi 2800 letti occupati. Sono 95 i decessi registrati in Veneto da ieri per un totale di 3.353 dal 21 febbraio ad oggi. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 554 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) È molto elevato il dato dei decessi pernelle ultime 24 ore. “Oggi abbiamo 23.232, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c’è stato un leggero aumento del numero dei. però c’è un brutto dato: ci sono stati 853 decessi a fronte di 630 di ieri”. In netto calo il tasso dità, al 12,2%. I dati delle regioni Sono 2.194 ial Coronavirus in Veneto rispetto a ieri, 127.416 in totale dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Ricoverate in ospedale 2.452persone, +57 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva risultano ad oggi 320 persone, +14, per un totale di quasi 2800 letti occupati. Sono 95 i decessi registrati in Veneto da ieri per un totale di 3.353 dal 21 febbraio ad oggi. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 554 ...

lorepregliasco : Oggi 853 morti COVID. I dati sui casi fortunatamente segnano un rallentamento della crescita, ma il numero di deces… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - mante : Il 27 marzo 2020 avevamo avuto il picco di 919 morti. Il 28 marzo il giorno dopo ne abbiamo avuti 889. Poi c’è oggi… - g_bonincontro : RT @ProfCampagna: #COVID19 In Italia 853 morti nelle ultime 24 ore. Vi ricordo che non sono semplici numeri, ma persone che non ci sono p… - IzzoEdo : RT @riktroiani: 23.232 nuovi casi di contagio e 853 morti che piangiamo anche oggi, questi i primi dati che arrivano dal bollettino odierno… -

