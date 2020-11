Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della seconda puntata? Di seguito tutte le anticipazioni. trama Nella primo episodio della seconda puntata di Vite in fuga, in onda oggi – 23 novembre 2020 -, Silvia non riesce a capacitarsi di aver scoperto il tradimento di suo marito con Gloria. La sera in cui Riccardo è stato assassinato, Claudio era proprio con l’amante. Silvia, nonostante la scoperta, è consapevole che ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Questa sera, lunedì 232020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladiin, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le? Di seguito tutte leNella primo episodiodiin, in onda oggi – 232020 -, Silvia non riesce a capacitarsi di aver scoperto il tradimento di suo marito con Gloria. La sera in cui Riccardo è stato assassinato, Claudio era proprio con l’amante. Silvia, nonostante la scoperta, è consapevole che ...

zazoomblog : Vite in fuga: cosa è successo nella prima puntata andata in onda ieri - #fuga: #successo #nella #prima - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 23 NOVEMBRE 2020: UN LUNEDÌ TRA VITE IN FUGA, GFVIP E LE INCHIESTE DI REPORT - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 23 NOVEMBRE 2020: UN LUNEDÌ TRA VITE IN FUGA, GFVIP E LE INCHIESTE DI REPORT - zazoomblog : Giorgio Colangeli: età vita privata e carriera dell’attore di “Vite in fuga” - #Giorgio #Colangeli: #privata - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Vite in fuga, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa, Non è L’arena | Dati Auditel 22 novembre 2020 -