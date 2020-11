Ultime Notizie Roma del 23-11-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Irpinia in Basilicata ci sono due generazioni a confronto una che il terremoto lo ha sentito raccontare che è nata e cresciuta in un contesto totalmente diverso da quello vissuto dalla generazione dei genitori e dei nonni Ma che ha vissuto tutte le conseguenze del terremoto e l’altra Appunto quella che il terremoto lo ha visto e sentito in tutte le sue sfaccettature che è diventata adulta in una calda sera di fine novembre in un solo minuto e mezzo la tragedia 40 anni fa 1980 storie racconti polemiche speranze illusioni del più grande disastro italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale Il ricordo è il punto con Giulio bacosi giurista ex magistrato Presidente dell’Associazione democrazia nelle regoleelenco me oggi 23 novembre quarantennale di un devastante sisma che nel 1980 ha ...