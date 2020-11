Traffico Roma del 23-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Luceverdeben trovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchinovento in queste ore sulla rete viaria cittadina migliorata una situazione sulla braccianense Dopo un incidente avvenuto La storta e l’abitato di Osteria Nuova per far defluire ilè stato disposto il transito a senso unico alternato proseguono i lavori sulla Salaria lavori che lo ricordiamo comportano La deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile è frequente la formazione di code In entrambe le direzioni Cody al momento segnalate in uscita dasul Raccordo Anulare dobbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatina Appia altre cose sempre in esterna tra il bivio per laNapoli è l’uscita a ...