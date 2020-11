Sugli sci sì a scuola no: è scontro tra regioni e governo (Di lunedì 23 novembre 2020) Le aziende 'della neve' si oppongono alla proroga della chiusura delle stazioni invernali anche a Natale. Per forzare l'esecutivo le regioni alpine hanno approvato un piano per contingentare le ... Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) Le aziende 'della neve' si oppongono alla proroga della chiusura delle stazioni invernali anche a Natale. Per forzare l'esecutivo lealpine hanno approvato un piano per contingentare le ...

tigrelt : RT @Libero_official: Le indiscrezioni sul #dpcm 4 dicembre, asse tra #Italia, #Francia e #Germania contro le vacanze sulla neve. Ipotesi di… - SimoneCosimi : @AntonioCivile Ma infatti io fermerei tutto finché il quadro non è sotto controllo. Poi onestamente mi pare che ci… - paoloangeloRF : “Questo paese vuole costruire il futuro sugli sci? Vogliamo richiuder tutto il 3-4 gennaio ? “@sbarisoni… - ilsognomagazine : Non si possono aprire #stazionisciistiche con #scuole ancora chiuse? È giusto, quindi Immacolata sugli #sci e 9 dicembre sui banchi. - danielhazan : @SimoneCosimi @lbianchetti Non puoi sollevarlo ora perché è sottodimensionato in modo cronico. E poi, again, perché… -