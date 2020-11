Sicurezza: da oggi in servizio in Lombardia 582 nuovi carabinieri (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 nov. (Adnkronos) - Prendono oggi servizio in Lombardia 582 nuovi carabinieri. I militari, si spiega, sono arrivati a rinforzare le fila del Comando Legione della Lombardia e 208 di questi svolgeranno il loro servizio al Comando provinciale di Milano. I nuovi arrivati sono 183 ragazzi e 24 ragazze provenienti dalle varie scuole allievi di tutto il territorio nazionale dove hanno concluso il 139esimo Corso per Allievi carabinieri. I nuovi carabinieri sono stati destinati alle Stazioni ed alle Tenenze dislocate sia nel centro cittadino, "ma soprattutto in tutte quelle presenti nella periferia della metropoli dove l'Arma molto spesso è la sola forza dell'ordine presente nel territorio", si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 nov. (Adnkronos) - Prendonoin582. I militari, si spiega, sono arrivati a rinforzare le fila del Comando Legione dellae 208 di questi svolgeranno il loroal Comando provinciale di Milano. Iarrivati sono 183 ragazzi e 24 ragazze provenienti dalle varie scuole allievi di tutto il territorio nazionale dove hanno concluso il 139esimo Corso per Allievi. Isono stati destinati alle Stazioni ed alle Tenenze dislocate sia nel centro cittadino, "ma soprattutto in tutte quelle presenti nella periferia della metropoli dove l'Arma molto spesso è la sola forza dell'ordine presente nel territorio", si ...

