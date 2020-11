Palermo | crolla il muro di una casa abbandonata 6 auto danneggiate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nella scorsa notte, nel capoluogo siciliano èto undi unanella zona di via Sciuti. I vigili del fuoco hanno operato tutta la notta per liberare la strada. Il cedimento delha danneggiato 6mobili.un: 6e 0 feriti Ildi unain rovine ha ceduto la scorsa notte a. Il crollo è avvenuto in via Pecoraro, nella zona di via Sciuti. Il franamento delha provocato dei danni nel quartiere ed in strada, seisono state. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per sgomberare la strada dalle macerie e ristabilire ...