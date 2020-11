L’ex arbitro punge Mourinho e Ferguson: “Ce l’hanno con me. Mi incolpavano sempre” (Di martedì 24 novembre 2020) Il rapporto tra allenatore e arbitro non è sempre sereno. Lo conferma l'ex arbitro Mark Clattenburg durante un podcast. Queste le sue parole riportate da TMW: "Mourinho mi incolpa per essere stato licenziato dal Chelsea, ma direi che sono stati più i risultati negativi. Quando è andato al Manchester United, ha pensato la stessa cosa. Ce l'aveva sempre con me. In generale, se vincevano eri il miglior arbitro del mondo, ma quando perdevano era il contrario. Anche Ferguson è stato così".. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Il rapporto tra allenatore enon è sempre sereno. Lo conferma l'exMark Clattenburg durante un podcast. Queste le sue parole riportate da TMW: "mi incolpa per essere stato licenziato dal Chelsea, ma direi che sono stati più i risultati negativi. Quando è andato al Manchester United, ha pensato la stessa cosa. Ce l'aveva sempre con me. In generale, se vincevano eri il migliordel mondo, ma quando perdevano era il contrario. Ancheè stato così".. ITA Sport Press.

