Le regioni alpine chiedono di riaprire gli impianti sciistici (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Le regioni alpine chiedono di poter riaprire, in sicurezza, gli impianti di sci per salvare la stagione turistica. I vicepresidenti e gli assessori delle regioni che affacciano sulle montagne hanno approvato oggi infatti in sede di Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali. Il documento, afferma una nota, individua tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid da predisporre per l'utilizzo in sicurezza degli impianti durante la stagione invernale. Alla riunione erano presenti Martina Cambiaghi (assessore allo Sport e Giovani della ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Ledi poter, in sicurezza, glidi sci per salvare la stagione turistica. I vicepresidenti e gli assessori delleche affacciano sulle montagne hanno approvato oggi infatti in sede di Conferenza dellee delle Provincie autonome le linee guida per l'utilizzo deglidi risalita nelle stazioni e nei comprensorida parte degli sciatori amatoriali. Il documento, afferma una nota, individua tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid da predisporre per l'utilizzo in sicurezza deglidurante la stagione invernale. Alla riunione erano presenti Martina Cambiaghi (assessore allo Sport e Giovani della ...

