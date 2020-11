Le nuove serie tv su Sky a dicembre | dallo speciale di Euphoria a Queste Oscure Materie 2

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’ultimo mese del 2020 ha ancora qualcosa da dare agli appassionati di serialità. Il via alletv Sky diarriva in concomitanza con la conclusione di Romulus, produzione italiana firmata Matteo Rovere e il cui finale è atteso su Sky Atlantic il 4. Sulla stessa rete debutta il 5Penny Dreadful: City of Angels,dark fantasy e spin-off di Penny Dreadful. Ambientata a circa cinquant’anni di distanza dagli eventi dellaoriginale, Penny Dreadful: City of Angels si snoda nella Los Angeles del 1938, in un momento e un luogo profondamente influenzati dal folklore messicano-americano e da forti tensioni sociali. I personaggi si ritrovano legati a un conflitto tra la Santa Muerte messicana, cui è affidata la protezione dei defunti, e la sorella ...