Infortunio Ibrahimovic, tempi di recupero ed entità della lesione. Quando potrebbe tornare (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha subito una lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra durante il match contro il Napoli. Dopo aver segnato una doppietta, l’attaccante svedese è uscito al 79° minuto; questa mattina gli esami strumentali hanno rivelato il citato problema fisico. Un esame di controllo sarà effettuato, per rivalutarlo, tra circa 10 giorni; fino ad allora, l’ipotesi potrà essere di uno stop di tre settimane, che lo renderà indisponibile per almeno quattro partite, quelle contro Lilla, Fiorentina, Celtic e Sampdoria, cui potrebbe aggiungersi quella con lo Sparta Praga; in questo stato delle cose, potrebbe essere il match del 13 dicembre contro il Parma quello che lo vedrà tornare. Per lui già c’era stata la necessità di saltare altri quattro incontri, due di ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatanha subito unaal muscolo del bicipite femoralecoscia sinistra durante il match contro il Napoli. Dopo aver segnato una doppietta, l’attaccante svedese è uscito al 79° minuto; questa mattina gli esami strumentali hanno rivelato il citato problema fisico. Un esame di controllo sarà effettuato, per rivalutarlo, tra circa 10 giorni; fino ad allora, l’ipotesi potrà essere di uno stop di tre settimane, che lo renderà indisponibile per almeno quattro partite, quelle contro Lilla, Fiorentina, Celtic e Sampdoria, cuiaggiungersi quella con lo Sparta Praga; in questo stato delle cose,essere il match del 13 dicembre contro il Parma quello che lo vedrà. Per lui già c’era stata la necessità di saltare altri quattro incontri, due di ...

SkySport : ULTIM'ORA MILAN Ibrahimovic, oggi accertamenti per l'infortunio Lo svedese rischia almeno tre settimane di stop… - Gazzetta_it : #Milan in ansia per #Ibrahimovic: si teme uno stiramento. Nelle prossime ore gli esami strumentali - DiMarzio : #Milan | Le ultime sulle condizioni di #Ibrahimovic - OA_Sport : Infortunio Ibrahimovic, tempi di recupero ed entità della lesione. Quando potrebbe tornare - infoitsalute : Ibrahimovic, l’infortunio ed il futuro: testa alla… Champions League -