GF Vip | il manager di Selvaggia Roma denuncia Eliana Michelazzo dopo la pubblicazione di un audio choc

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 23 novembre 2020)le ultime accuse dicontro, ildell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, prende posizione contro l’ex agenteladi unprivato su Instagram in cui l’influencer ammetterebbe di essere uscita con un uomo per soldi. GF Vip, ildiAbbiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.