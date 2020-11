Gattuso: «Il Milan non è stato superiore. Sconfitta che fa riflettere» – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaro Gattuso ha commentato con tono amaro la Sconfitta del Napoli contro il Milan al San Paolo: le sue parole Gennaro Gattuso ha commentato con tono amaro la Sconfitta del Napoli contro il Milan. Queste le parole del tecnico degli azzurri. «Milan superiore? Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise, quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaroha commentato con tono amaro ladel Napoli contro ilal San Paolo: le sue parole Gennaroha commentato con tono amaro ladel Napoli contro il. Queste le parole del tecnico degli azzurri. «? Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Ilha caratteristiche ben precise, quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Ilper qualità di gioco non è. Noi abbiamo costruito tanto» Leggi su Calcionews24.com

