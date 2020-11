Francesco Totti e Ilary Blasi si rilassano in famiglia tra risciò e barca a remi (Di lunedì 23 novembre 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano alle spalle la brutta esperienza con il coronavirus e si dedicano alla famiglia. Un fine settimana all'insegna di pedalate in risciò e una gita in barca a remi... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 novembre 2020)si lasciano alle spalle la brutta esperienza con il coronavirus e si dedicano alla. Un fine settimana all'insegna di pedalate ine una gita in...

SkyItalia : «Dentro quel pallone ci stava il sogno mio» ?? Un nome, una leggenda: «Mi chiamo Francesco Totti» questa sera in pr… - Tommasolabate : “Mi chiamo Francesco Totti” è una perla preziosa. Si commuove anche un laziale, secondo me. Da @PaoloCond che ha sc… - madamemumi : buongiorno mi sono svegliata con la canzone di francesco totti in testa ma che problemi ho - francesco_s22 : Adesso capisco totti che non se ne voleva andare via da roma, ma com'è possibile che più sei vecchio più fai la differenza in serie a - gazzettamantova : Totti e famiglia, passeggiata post Covid sul risciò a Villa Borghese. 'Aho, pedalo solo io' Guarito dal coronavirus… -