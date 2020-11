Fitto ha scelto. Resta in Europa Anteprima: niente Regione Puglia (Di lunedì 23 novembre 2020) Ufficialmente sta ancora valutando, d'altronde la prima riunione del consiglio regionale pugliese dopo il voto di settembre è in calendario per giovedì 26 novembre. Ma, secondo quanto Affaritaliani.it, Raffaele Fitto, candidato Governatore alle ultime elezioni che non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 23 novembre 2020) Ufficialmente sta ancora valutando, d'altronde la prima riunione del consiglio regionale pugliese dopo il voto di settembre è in calendario per giovedì 26 novembre. Ma, secondo quanto Affaritaliani.it, Raffaele, candidato Governatore alle ultime elezioni che non... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Fitto ha scelto. Resta in Europa. Anteprima: niente Regione Puglia - AngeloLucarella : RT @Affaritaliani: Fitto ha scelto. Resta in Europa Anteprima: niente Regione Puglia - Affaritaliani : Fitto ha scelto. Resta in Europa Anteprima: niente Regione Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Fitto scelto Focus (di G.deTurris). Fenomenologia del paradosso politico dal premier Conte a Raggi Salvini e Fitto Barbadillo Calciomercato Milan, Ibrahimovic ko: a gennaio un attaccante per Pioli

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic conferma la necessità per il Milan di intervenire a gennaio per acquistare un attaccante ...

Regione Puglia, un indagato per guidare il gruppo Pd: Caracciolo è favorito

Emiliano vuole Capone come presidente del Consiglio, ma sarebbe un'altra salentina in un ruolo chiave mentre Bari è quasi esclusa dalla giunta: ...

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic conferma la necessità per il Milan di intervenire a gennaio per acquistare un attaccante ...Emiliano vuole Capone come presidente del Consiglio, ma sarebbe un'altra salentina in un ruolo chiave mentre Bari è quasi esclusa dalla giunta: ...