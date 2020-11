Dalla pensione alla trincea, l’infermiere Alfonso stroncato dal covid: “E’ il vero eroe” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – Era tornato Dalla pensione per dare una mano, per contribuire alla lotta contro il coronavirus. E’ morto Alfonso Durante, infermiere di 75 anni che di recente aveva deciso di rientrare in servizio con il 118 della Misericordia di Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli. A darne notizia è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Alfonso “è il vero ero di questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro“. Nelle scorse settimane l’infermiere pensionato era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale Cotugno. Le sue condizioni si aggravano con il passare dei giorni rendendo inevitabile il trasferimento in terapia intensiva dove viene intubato. Nella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – Era tornatoper dare una mano, per contribuirelotta contro il coronavirus. E’ mortoDurante, infermiere di 75 anni che di recente aveva deciso di rientrare in servizio con il 118 della Misericordia di Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli. A darne notizia è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.“è ilero di questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro“. Nelle scorse settimanepensionato era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale Cotugno. Le sue condizioni si aggravano con il passare dei giorni rendendo inevitabile il trasferimento in terapia intensiva dove viene intubato. Nella ...

