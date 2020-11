Covid e scuole in Campania, De Luca riapre asili e prima elementare: «Positivo solo lo 0,33% dei bambini» (Di lunedì 23 novembre 2020) Riaprono le scuole in Campania. A partire da mercoledì 25 novembre. Dopo le proteste delle «mamme plutoniche», lo screening con i tamponi antigenici e il via libera... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 novembre 2020) Riaprono lein. A partire da mercoledì 25 novembre. Dopo le proteste delle «mamme plutoniche», lo screening con i tamponi antigenici e il via libera...

matteorenzi : Prima di discutere con quante persone fare il cenone, possiamo riaprire le scuole? #Renzi #covid - DarioNardella : Si parla di riaprire le funivie per sciare mentre nelle stesse zone si terrebbero chiusi musei e scuole. Una follia… - ricpuglisi : Le responsabilità del governo sulla chiusura delle scuole sono GRAVISSIME. - SusannaEsposit1 : Covid e scuole chiuse, 'Danno enorme, ecco come riaprire licei' - manuelaintini : @davidemontanaro @IsaInghirami Tenere chiuse le scuole perché dopo 9 mesi di COVID non si hanno alternative, è sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuole Covid e scuole chiuse, "Danno enorme, ecco come riaprire licei" Adnkronos Palermo, scuola Cesareo: caos e assembramenti al primo giorno senza doppi turni

I 700 alunni della scuola media Cesareo di via Paratore si sono trovati tutti insieme per la prima volta all’ingresso della scuola. A poco sono serviti quattro ingressi diversi con orari sfalsati di c ...

Coronavirus, Boccia: «Con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di sci»

«Con seicento morti al giorno è fuori luogo parlare di pista da sci e cenoni» lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali,... Scopri di più ...

I 700 alunni della scuola media Cesareo di via Paratore si sono trovati tutti insieme per la prima volta all’ingresso della scuola. A poco sono serviti quattro ingressi diversi con orari sfalsati di c ...«Con seicento morti al giorno è fuori luogo parlare di pista da sci e cenoni» lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali,... Scopri di più ...