Covid, Burioni: “Il virus? Problema risolto” ecco perchè (Di lunedì 23 novembre 2020) L’immunologo Roberto Burioni torna a parlare in televisione: quest’ultimo afferma che potremmo essere a un punto di svolta sulla situazione legata al Covid. Il momento è delicato. Ogni dichiarazione deve… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 23 novembre 2020) L’immunologo Robertotorna a parlare in televisione: quest’ultimo afferma che potremmo essere a un punto di svolta sulla situazione legata al. Il momento è delicato. Ogni dichiarazione deve… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

zazoomblog : Burioni: “Notizie su vaccino covid sembra un sogno” - #Burioni: #“Notizie #vaccino #covid - pbenedetti50 : RT @ElisabettaGall7: Complimenti al professor Burioni per aver illustrato i test sul Covid (sierologico, tampone molecolare, tampone rapido… - gftrapani : Questa sero #chetempochefa Interessante. Ricordo a #fabfazio che il virus è SARS CoV-2 non COVID-19 (la malattia)… - CardelliAc : RT @PinnaPinn: Il professor Burioni ha illustrato i test sul Covid (sierologico, tampone molecolare, tampone rapido) in modo chiaro e compr… - alice_561 : RT @PinnaPinn: Il professor Burioni ha illustrato i test sul Covid (sierologico, tampone molecolare, tampone rapido) in modo chiaro e compr… -