Coronavirus Italia, per la prima volta dal 2 agosto diminuisce numero attualmente positivi (Di lunedì 23 novembre 2020) Per la prima volta dal 2 agosto a questa parte torna a fare capolino il segno negativo nel rapporto tra nuovi contagi e guariti, vale a dire nel conteggio degli attualmente positivi. Ed è addirittura di novemila unità abbondanti la differenza nel nuovo bollettino: sono infatti +22.930 i nuovi contagi e +31.395 i guariti/dimessi, per un totale di -9.098 attuali positivi. Non capitava, come detto, dal 2 agosto, quando fu appena di una unità la differenza col segno meno, da allora soltanto segno più nei bollettini. SportFace.

