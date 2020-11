Cagliari, Godin salterà almeno due partite per il Covid-19. Nandez è negativo (Di lunedì 23 novembre 2020) Cagliari condizionato dal Covid almeno fino alla prossima settimana. Godin, risultato positivo dopo le gare con l’Uruguay, dovrà verificare la possibile uscita dal coronavirus non prima di lunedì prossimo. E perderà sicuramente le gare di Coppa Italia di mercoledì con il Verona e la sfida di campionato di domenica con lo Spezia degli ex Mattiello, Deiola e Farias. Per Nandez si tratta di uno stop precauzionale: è risultato sempre negativo ma in via precauzionale non ha partecipato alla trasferta di Torino con la Juventus e all’allenamento di ripresa di ieri. Il giocatore potrebbe scendere in campo anche mercoledì con il Verona, ma viene monitorato tampone per tampone perché la nazionale uruguaiana, tra giocatori e staff, ha fatto registrare diversi positivi. Non sono assenze qualsiasi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020)condizionato dalfino alla prossima settimana., risultato positivo dopo le gare con l’Uruguay, dovrà verificare la possibile uscita dal coronavirus non prima di lunedì prossimo. E perderà sicuramente le gare di Coppa Italia di mercoledì con il Verona e la sfida di campionato di domenica con lo Spezia degli ex Mattiello, Deiola e Farias. Persi tratta di uno stop precauzionale: è risultato semprema in via precauzionale non ha partecipato alla trasferta di Torino con la Juventus e all’allenamento di ripresa di ieri. Il giocatore potrebbe scendere in campo anche mercoledì con il Verona, ma viene monitorato tampone per tampone perché la nazionale uruguaiana, tra giocatori e staff, ha fatto registrare diversi positivi. Non sono assenze qualsiasi ...

