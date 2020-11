«Vite in fuga»: tutto sulla nuova serie con Anna Valle e Claudio Gioè (Di domenica 22 novembre 2020) Una famiglia "normale" che si trova a vivere un'avventura straordinaria, la fuga come ultima soluzione possibile, una nuova esistenza in cui perdersi e reinventarsi. Ruota attorno a questi elementi Vite in fuga, il nuovo family-thriller di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, che racconta la storia dei Caruana: quando il capofamiglia risulta il principale indiziato di un omicidio, per lui, la moglie e i figli inizia un percorso fatto di pericoli, dubbi, sospetti e sorprese scioccanti tra le montagne dell'Alto Adige. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction diretta da Luca Ribuoli, sei puntate al via da domenica 22 novembre. Vite in fuga, la nuova ... Leggi su panorama (Di domenica 22 novembre 2020) Una famiglia "normale" che si trova a vivere un'avventura straordinaria, lacome ultima soluzione possibile, unaesistenza in cui perdersi e reinventarsi. Ruota attorno a questi elementiin, il nuovo family-thriller di Rai 1 con, che racconta la storia dei Caruana: quando il capofamiglia risulta il principale indiziato di un omicidio, per lui, la moglie e i figli inizia un percorso fatto di pericoli, dubbi, sospetti e sorprese scioccanti tra le montagne dell'Alto Adige. Eccoquello che c'è da saperefiction diretta da Luca Ribuoli, sei puntate al via da domenica 22 novembre.in, la...

LauraFrigerio : Vite in fuga, la nuova serie tv di Rai 1 - cheTVfa : Su Rai1 arriva il nuovo family thriller #ViteInFuga: #AnnaValle e #ClaudioGioè tra dramma e mistero - movietele : #ViteInFuga, originale Family Thriller con Claudio Gioè e Anna Valle su Rai1 | - telesimo : In arrivo oggi, #22novembre, in prima serata su @RaiUno la nuova e avvincente #serietv #Viteinfuga”, sei prime ser… - zazoomblog : Vite In Fuga dove vedere le puntate in tv streaming replica - #vedere #puntate #streaming #replica -