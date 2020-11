Serie C, vittoria del Bari. Bene la Triestina, cade la Pro Vercelli (Di domenica 22 novembre 2020) La Serie C ha giocato la tredicesima giornata. cade la capolista Pro Vercelli del girone A, Bene la Triestina. Vittorie per Bari e Catanzaro. Questi tutti i risultati: GIRONE A Pontedera-Pro Patria 0-1 Albinoleffe-Como 1-2 Juventus Under 23-Pistoiese 3-2 Lecco-Pergolettese 3-2 Lucchese-Giano Erminio 0-1 Pro-Vercelli-Pro Sesto 0-2 GIRONE B Triestina-Fermana 3-1 Matelica-Cesena 2-2 Modena 1-2 Sudtirol GIRONE C Catania-Turris 0-0 Foggia-Virtus Francavilla 1-1 Casertana-Bari 0-2 Catanzaro-Cavese 2-1 Monopoli-Vibonese 2-0 Paganese-Bisceglie 1-1 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) LaC ha giocato la tredicesima giornata.la capolista Prodel girone A,la. Vittorie pere Catanzaro. Questi tutti i risultati: GIRONE A Pontedera-Pro Patria 0-1 Albinoleffe-Como 1-2 Juventus Under 23-Pistoiese 3-2 Lecco-Pergolettese 3-2 Lucchese-Giano Erminio 0-1 Pro--Pro Sesto 0-2 GIRONE B-Fermana 3-1 Matelica-Cesena 2-2 Modena 1-2 Sudtirol GIRONE C Catania-Turris 0-0 Foggia-Virtus Francavilla 1-1 Casertana-0-2 Catanzaro-Cavese 2-1 Monopoli-Vibonese 2-0 Paganese-Bisceglie 1-1 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 5 - Cristiano #Ronaldo è il primo giocatore della Juventus ad essere andato a segno in tutte le sue prime cinque pr… - RubySussex : RT @louvingharreh: Vabbè ho già dato loro troppa importanza, passiamo alle cose serie ovvero zelletta chiaramente vittima di un gombloddo i… - Guido_Cimurro : @farted94 Capisco l’euforia. Dall’alto del primo posto in classifica in serie A e Champions e dopo la gran vittoria… - fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso, dopo la vittoria dell'Olimpia su Venezia nel nono turno di Serie A #LBASerieA - OlimpiaMiNews : Le parole del coach biancorosso, dopo la vittoria dell'Olimpia su Venezia nel nono turno di Serie A #LBASerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vittoria Serie B. Cittadella-Empoli, il post partita di Dionisi "Meritavamo la vittoria" Tuttocampo Liverpool-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto quello che c’è da sapere su Liverpool-Atalanta, 4^ giornata dei gironi di Champions League: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche La quarta giornata della fase a gironi della Champi ...

Lucchese-Giana Erminio Serie C, Perna di rigore regala la prima vittoria dopo un mese ai lombardi, rossoneri fermati dal palo

Vittoria importantissima in chiave salvezza per la Giana Erminio che con la vittoria sulla Lucchese termina la considerevole serie di sconfitte, i tre punti d’oro arrivano dal piede di Perna che trasf ...

Tutto quello che c’è da sapere su Liverpool-Atalanta, 4^ giornata dei gironi di Champions League: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche La quarta giornata della fase a gironi della Champi ...Vittoria importantissima in chiave salvezza per la Giana Erminio che con la vittoria sulla Lucchese termina la considerevole serie di sconfitte, i tre punti d’oro arrivano dal piede di Perna che trasf ...